HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alaska'da elektrikli kaykay üzerinde diş çeken diş hekimine 12 yıl hapis cezası

Alaska'da elektrikli kaykay üzerinde diş çeken diş hekimine 12 yıl hapis cezası

19.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

ABD'nin Alaska eyaletinde, elektrikli kaykay üzerinde hastasının dişini çekerken kendisini videoya kaydettiren bir diş hekimi, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alaska'da elektrikli kaykay üzerinde diş çeken diş hekimine 12 yıl hapis cezası

ABD'nin Alaska eyaletinde, elektrikli kaykay üzerinde hastasının dişini çekerken kendisini videoya kaydettiren bir diş hekimi, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

35 yaşındaki Seth Lookhart, Ocak'ta sağlık sisteminden para almak için hastalara gereksiz şekilde narkoz vermek, fazladan işlem yapmak ve diş hekimliği eğitimi olmayan klinik idarecisine diş çektirmek dahil 46 ayrı suçtan suçlu bulunmuştu.

Devleti 2 milyon dolar kadar dolandırdığı belirtilen Lookhart'a, Pazartesi günkü duruşmada 20 yıl hapis cezası verildi. Ancak cezasının sekiz yılı tecil edildi.

Lookhart, hapisten çıktıktan sonra 10 yıl süreyle hekimlik yapamayacak.

Lookhart'ın ödeyeceği tazminat miktarı gelecek hafta yapılacak başka bir duruşmada belirlenecek.

'Diş hekimliğinde yeni standart'

Seth Lookhart, videosunda hastasının dişinin çektikten sonra kaykayıyla koridora çıkıyor ve eldivenlerini fırlatarak ellerini sevinç içinde havaya kaldırıyor.

Lookhart'ın bu videoyu arkadaşlarına gönderdiği ve 'tedavide yeni bir standart yaratmakla' övündüğü belirtiliyor.

Mahkeme kayıtlarında Lookhart'ın binlerce hastasına onaylarını almadan gereksiz işlem yaptığı, alanına girmeyen ve eğitimi olmayan vakalarda tedavi uygulayarak çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye attığı ifade ediliyor.

Başsavcı Yardımcısı Eric Senta, duruşmada "Bu bir ekonomik suç değil. Sadece 2 milyon dolar çalan bir kişiyi yargılamıyoruz. Lookhart, insanları incitti, zor durumdaki insanları, engelli çocukları incitti" dedi.

Seth Lookhart, duruşmada hastalarından özür diledi.

Ocak'taki duruşmada ifade veren bir hastası, Lookhart'ın yanlış dişini çektiğini ve konuşmadıkları halde başka bir dişine tedavi uyguladığını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Oktoberfest bu yıl yapılmayacakOktoberfest bu yıl yapılmayacak
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Saat 04.00'te yaşandı! Genç kadın polisi alarma geçirdi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Sevgilisinin kızlarına cinsel istismarda bulunup, öldürdü! Özel operasyonla yakalandı
Sevgilisinin kızlarına cinsel istismarda bulunup, öldürdü! Özel operasyonla yakalandı
Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması: Gelecek hafta satışa çıkıyor
Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması: Gelecek hafta satışa çıkıyor
ABD Suriye'deki asker sayısını artırdı
ABD Suriye'deki asker sayısını artırdı
Oktoberfest bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamıyor
Oktoberfest bu yıl yapılmayacak
Rusya'da kan donduran olay! Sevgilisinin iki çocuğuna cinsel istismarda bulunup bıçakla öldürdü
Sevgilisinin iki çocuğuna cinsel istismarda bulunup, öldürdü
Macron'dan Türkçe tweet! Doğu Akdeniz mesajı verdi
Macron'dan Türkçe tweet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.