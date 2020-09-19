Alaska'da elektrikli kaykay üzerinde diş çeken diş hekimine 12 yıl hapis cezası

Mahkeme kayıtlarında Lookhart'ın binlerce hastasına onaylarını almadan gereksiz işlem yaptığı, alanına girmeyen ve eğitimi olmayan vakalarda tedavi uygulayarak çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye attığı ifade ediliyor.

Lookhart'ın bu videoyu arkadaşlarına gönderdiği ve 'tedavide yeni bir standart yaratmakla' övündüğü belirtiliyor.

Devleti 2 milyon dolar kadar dolandırdığı belirtilen Lookhart'a, Pazartesi günkü duruşmada 20 yıl hapis cezası verildi. Ancak cezasının sekiz yılı tecil edildi.

35 yaşındaki Seth Lookhart, Ocak'ta sağlık sisteminden para almak için hastalara gereksiz şekilde narkoz vermek, fazladan işlem yapmak ve diş hekimliği eğitimi olmayan klinik idarecisine diş çektirmek dahil 46 ayrı suçtan suçlu bulunmuştu.

ABD'nin Alaska eyaletinde, elektrikli kaykay üzerinde hastasının dişini çekerken kendisini videoya kaydettiren bir diş hekimi, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başsavcı Yardımcısı Eric Senta, duruşmada "Bu bir ekonomik suç değil. Sadece 2 milyon dolar çalan bir kişiyi yargılamıyoruz. Lookhart, insanları incitti, zor durumdaki insanları, engelli çocukları incitti" dedi.

Seth Lookhart, duruşmada hastalarından özür diledi.

Ocak'taki duruşmada ifade veren bir hastası, Lookhart'ın yanlış dişini çektiğini ve konuşmadıkları halde başka bir dişine tedavi uyguladığını söylemişti.