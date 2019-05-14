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Alaska’da iki deniz uçağı havada çarpıştı: En az 5 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

ABD’nin Alaska Eyaleti’nde iki deniz uçağının çarpışması sonucu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı ve bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.Alaska’nın güneydoğusunda bulunan Ketchikan kasabası yakınında iki deniz uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

ABD’nin Alaska Eyaleti’nde iki deniz uçağının çarpışması sonucu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı ve bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.
Alaska’nın güneydoğusunda bulunan Ketchikan kasabası yakınında iki deniz uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Uçakların lüks yolcu gemileri için taşımacılık yaptığı öğrenilirken Princess Lüks Yolcu Gemisi adına yapılan açıklamada, Havilland DHC-2 Beaver cinsi uçakta 5 kişinin olduğu doğrulandı. Havilland Otter DHC-3 cinsi diğer deniz uçağında da 11 kişinin bulunduğu belirtildi. Ketchikan Tıp Merkezinde 10 kişinin tedavi gördüğü, 1 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

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