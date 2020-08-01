Alaska'da İki Küçük Uçak Havada Çarpıştı

Amerika’nın Alaska eyaletinde iki uçak havada çarpıştı kazada aralarında bir eyalet meclisi üyesinin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Alaska Eyaleti Süvarileri tarafından yapılan açıklamada Soldotna Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

Eyalet Meclisi Üyesi Gary Knopp’un kendisinin kullandığı uçakta yalnız olduğu diğer uçakta da 4 turist, bir rehber ve bir pilot toplam 6 kişinin olduğu açıklandı.

6 kişinin kaza anında, bir kişinin de hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçaklar çarpıştıktan sonra enkazların otoyola düştüğü yolun da trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Eyalet Meclisi üyesi Knopp, Cumhuriyetçi Partili ve 67 yaşındaydı.

Alaska da geçen yıl Mayıs ayında da iki uçak havada çarpışmıi ve o kazada da 6 kişi ölmüştü.

