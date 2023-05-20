'Alay ettiler' 21'inin birden... Bir mahalle bu olayı konuşuyor! Sabah uyandıklarında gözlerine inanamadılar

İzmir’in Buca ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fırat Mahallesinde 288/16 ve çevre sokaklarda yaşayan vatandaşlar, sabah işe gitmek için araçlarının yanlarına geldiklerinde, lastiklerinin patlatıldığını görüp, durumu polise bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI! İŞTE İFADESİ

Her iki sokakta park haldeki 21 araçtan bazısının bir, bazısının ise iki lastiğinin patlatıldığı tespit edilirken, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüpheli F.A.’yı gözaltına aldı. F.A., ilk ifadesinde kendisiyle alay edildiği için araçların lastiğini patlattığını söyledi.

Araç sahipleri, F.A.’dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



