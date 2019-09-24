Alba Carrillo yatak odası sırlarını herkesin önünde anlattı

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois ile aşk yaşadığı iddia edilen Alba Carrillo cinsel ilişki itirafıyla olay oldu.

33 yaşındaki güzel model, yarışmacı olduğu programda Celebrity Big Brother'daki ev arkadaşlarıyla cinsel ilişki üzerinde konuşurken yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Model, "Her gün cinsel ilişkiye girmekten hoşlanıyorum. Hatta günde iki veya üç kez yaptığım da oluyor. Üstteyken, alttayken, bacağım bu pozisyondayken ya da başka pozisyondayken..." dedi.

