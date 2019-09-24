MAGAZİN

Alba Carrillo yatak odası sırlarını herkesin önünde anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

Adı son olarak Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ile anılan İspanyol model Alba Carrillo "Günde 3-4 kez cinsel ilişkiye girdiğim oluyor" itirafıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Alba Carrillo yatak odası sırlarını herkesin önünde anlattı

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois ile aşk yaşadığı iddia edilen Alba Carrillo cinsel ilişki itirafıyla olay oldu.

33 yaşındaki güzel model, yarışmacı olduğu programda Celebrity Big Brother'daki ev arkadaşlarıyla cinsel ilişki üzerinde konuşurken yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Model, "Her gün cinsel ilişkiye girmekten hoşlanıyorum. Hatta günde iki veya üç kez yaptığım da oluyor. Üstteyken, alttayken, bacağım bu pozisyondayken ya da başka pozisyondayken..." dedi.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Selin Ciğerci sitem etti: Neslican'ın cenazesine gittim ama...Selin Ciğerci sitem etti: Neslican'ın cenazesine gittim ama...
Kemal Doğulu'yu sarsan dolandırıcılık! En yakınındaki... Kemal Doğulu'yu sarsan dolandırıcılık! En yakınındaki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alba Carrillo Alba Carrillo itiraf

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Ciğerci sitem etti: Neslican'ın cenazesine gittim ama...

Selin Ciğerci sitem etti: Neslican'ın cenazesine gittim ama...

Kemal Doğulu'yu sarsan dolandırıcılık! En yakınındaki...

Kemal Doğulu'yu sarsan dolandırıcılık! En yakınındaki...

İbrahim Erkal'ın 2 buçuk yaşındaki kızı mezar başındaki sözleriyle yürek burktu

Mezar başındaki sözleri üzdü! 'Baba kalk seni özledim'

Meryem Uzerli önce estetikçiye sonra törene gitti!

Meryem Uzerli önce estetikçiye sonra törene gitti!

Ebru Polat ve Betül Demir'den deprem paylaşımı

Deprem paylaşımı! '32. katta iyi sallandım'

Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı mı?

Metin Hara'ya da yapmıştı! Şoke eden hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.