Albaraka Türk yayıncılık dünyasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, "Albaraka Yayınları olarak bu toprakların düşünce geleneğine sahip çıkarken, onu çağdaş gelişmelerle zenginleştirmek ve özgün terkiplerle geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Albaraka Yayınları'nın faaliyet, plan ve hedeflerinin açıklandığı Beyoğlu Grand Pera'da gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, basın mensupları ve finans sektörü temsilcileri katıldı.

Bugüne kadar yapılan kültür-sanat çalışmaları ve yeni kurulan Albaraka Yayınları'nın tanıtıldığı filmin gösterilmesiyle başlayan etkinlikte konuşan Çağlar, "Albaraka olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren bu topraklarda yetişmiş olan kültürel ve sanatsal değerlere sahip çıkmaya ve bu birikimin muhafaza edilip gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Albaraka Yayınları'nın öncelikle finans, iktisat ve yönetim kategorilerinde Türkçe literatürde hissedilen boşluğu doldurmak için yayın hayatına başladığını dile getiren Çağlar, bu alanlarla sınırlı kalınmayacağını, orta ve uzun vadede edebiyat, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi alanlarda Türkçe yayın dünyasının önemli ve belirleyici bir oyuncusu olmayı hedeflediklerini vurguladı.