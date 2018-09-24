İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, bir süredir üzerinde çalıştığı biyometrik imza uygulamasını hayata geçirdi.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, öncelikle belirli 4 şubede pilot uygulaması gerçekleştirilen uygulama, yakında tüm Albaraka şubelerinde hayata geçirilecek.

Dijital ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve inovatif uygulamalarla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Albaraka Türk’ün uygulamaya aldığı biyometrik imza uygulaması sayesinde müşteriler, tablet ya da akıllı ekranlar üzerinden bir kalem aracılığıyla imza işlemini hem güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor hem de kağıt tasarrufu sağlayıp doğaya katkıda bulunuyor.

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- Hızlı, güvenli ve doğaya saygılı

Biyometrik imza, insanların tabletler ya da akıllı ekranlar üzerinden bir kalem aracılığıyla imzalama işlemini gerçekleştirebildiği bir uygulama. Bu uygulama, standart imzalamaya kıyasla, işlemlerin hem hızlı hem de uygulamanın algoritması sayesinde güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Biyometrik uygulama, imzanın pozisyonu, basınç seviyesi ve hızı gibi değişkenleri kontrol ederek güvenlik seviyesini üst düzeyde tutarken dokümanları otomatik olarak PDF formatına çevirmesi ve depolaması sebebiyle kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.