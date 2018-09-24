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Albaraka Türk'ten "Dijital İmza Uygulaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, bir süredir üzerinde çalıştığı biyometrik imza uygulamasını hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, bir süredir üzerinde çalıştığı biyometrik imza uygulamasını hayata geçirdi.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, öncelikle belirli 4 şubede pilot uygulaması gerçekleştirilen uygulama, yakında tüm Albaraka şubelerinde hayata geçirilecek.

Dijital ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve inovatif uygulamalarla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Albaraka Türk’ün uygulamaya aldığı biyometrik imza uygulaması sayesinde müşteriler, tablet ya da akıllı ekranlar üzerinden bir kalem aracılığıyla imza işlemini hem güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor hem de kağıt tasarrufu sağlayıp doğaya katkıda bulunuyor.

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- Hızlı, güvenli ve doğaya saygılı

Biyometrik imza, insanların tabletler ya da akıllı ekranlar üzerinden bir kalem aracılığıyla imzalama işlemini gerçekleştirebildiği bir uygulama. Bu uygulama, standart imzalamaya kıyasla, işlemlerin hem hızlı hem de uygulamanın algoritması sayesinde güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Biyometrik uygulama, imzanın pozisyonu, basınç seviyesi ve hızı gibi değişkenleri kontrol ederek güvenlik seviyesini üst düzeyde tutarken dokümanları otomatik olarak PDF formatına çevirmesi ve depolaması sebebiyle kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

Depolama işleminin dijital ortamda olması ile gerek iş gücü gerekse nakdi enerji verimliliğini artırıyor. Kağıt tüketimini azaltması sayesinde doğal kaynakların tüketimini azaltırken nakdi kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor.

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- "İlk etapta 20 bin TL ve altı dekontlarda kullanılacak"

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, Albaraka Türk olarak hızla değişen dijital ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve stratejilerini müşterilerinin ihtiyacına göre şekillendirdiklerini belirterek, biyometrik imza uygulamasının da bu yöndeki önemli adımlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Biyometrik imza uygulamasının ilk olarak 20 bin TL ve altında olan dekontlarda kullanılacağını kaydeden Çetin, "Biyometrik imza uygulamamız ile hem müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz hem de doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda kağıt tüketimini azaltıyoruz. Şöyle ki; bankamızda bu kapsamda yılda 10 milyon dekont kesildiğini dikkate aldığımızda önümüzdeki 3 yıl içerisinde 3 bin 500'den fazla ağacı kesmekten kurtaracağımızı öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Çetin, biyometrik imza projesinde teknolojik partnerlerinin Techsign şirketi olduğunu aktararak, "Teknolojik partnerimiz, aynı zamanda geçen yıl Albaraka Garaj'da start up'larımızdan biri olan Techsign şirketidir. Techsign ile birlikte bir yıl boyunca ortaklaşa çalışmamız sonucunda biyometrik imza uygulamasını geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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