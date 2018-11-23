HABER

Albaron Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:11 | Son Güncelleme

İspanya ile Fas arasındaki Albaron Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi öldü, 13 kişi kayboldu - Son 2 günde 18 farklı tekneyle 910 düzensiz göçmen İspanya'ya ulaştı

MADRİD (AA) - İspanya ile Fas arasındaki Albaron Denizi'nde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi öldü, 13 kişi kayboldu.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, İspanya ile Fas arasındaki Albaron Denizi'nde, düzensiz göçmenleri taşıyan ve yarısı batmış halde bulunan teknedeki hamile kadının, helikopter ile Almeria sahiline getirilirken hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı teknede oldukları sanılan 13 kişiyi arama çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, son 2 günde, 18 teknenin İspanya'ya ulaşmaya çalışırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde kıyıya çekildiği aktarıldı. Bu teknelerdeki Fas ve Batı Sahra uyruklu düzensiz göçmenlerden 754'ünün erkek, 112'sinin kadın, 44'ünün de çocuk olduğu ifade edildi.

Malaga, Granada ve Almeria'ya götürülen düzensiz göçmenlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

PARTNERİç çamaşırıyla cam silen kadını gören şaştı kaldıİç çamaşırıyla cam silen kadını gören şaştı kaldı
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Okulda öğretmene şiddet: 1 gözlatıOkulda öğretmene şiddet: 1 gözlatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 13 kayıp Albaron denizi düzensiz göçmen dramı Fas İspanya

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.