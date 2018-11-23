MADRİD (AA) - İspanya ile Fas arasındaki Albaron Denizi'nde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi öldü, 13 kişi kayboldu.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, İspanya ile Fas arasındaki Albaron Denizi'nde, düzensiz göçmenleri taşıyan ve yarısı batmış halde bulunan teknedeki hamile kadının, helikopter ile Almeria sahiline getirilirken hayatını kaybettiği bildirildi. Aynı teknede oldukları sanılan 13 kişiyi arama çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, son 2 günde, 18 teknenin İspanya'ya ulaşmaya çalışırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolünde kıyıya çekildiği aktarıldı. Bu teknelerdeki Fas ve Batı Sahra uyruklu düzensiz göçmenlerden 754'ünün erkek, 112'sinin kadın, 44'ünün de çocuk olduğu ifade edildi.

Malaga, Granada ve Almeria'ya götürülen düzensiz göçmenlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

