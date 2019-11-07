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Albayrak: 2019 yılında pozitif büyüme kaydedeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk iki çeyrekte daralan Türkiye ekonomisinin 2019 yılını pozitif büyüme ile kapatacağını söyledi.

Albayrak: 2019 yılında pozitif büyüme kaydedeceğiz

Samsun'da "İş Dünyası ile Buluşma" programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2019 yılında pozitif büyüme kaydedeceğini söyledi.

Albayrak "Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler ekonomik aktivitedeki toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini ortaya koyuyor" dedi.

30 Eylül'de Berat Albayrak tarafından açıklanan ve önümüzdeki 3 yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP)Türkiye'nin 2020-2022 döneminde hem yüzde 5 büyüme hem de enflasyon ve cari açıkta gerileme ve işsizliğin tek haneye inmesi öngörülmüştü. Ekonomistler ise, Albayrak’ın açıkladığı YEP hedeflerinin Türkiye ekonomisine ilişkin gerçeklere uymadığı değerlendirmesini yapmıştı.

Türkiye ekonomisi 2019 yılının ilk çeyreğinde de bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 2,6; ikinci çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 daraldı.

Albayrak ayrıca özellikle dar gelirli olanlar için, asgari ücretlileri ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladıklarını ve 20 yıl vadede "en düşük faizle" ev sahibi olunacağını söyledi.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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