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Albayrak: ‘AB ve Türkiye ABD Kaynaklı Türbülans Dönemi Yaşıyor’

29.08.2018 21:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin AB Reform Eylem Grubu (REG), Brüksel’le özellikle ABD’ye karşı ekonomik çıkarlar üzerinden hareket etme görüşünü ortaya koyarken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve AB’nin ABD kaynaklı “türbülans” dönemi yaşadığını söyledi

Albayrak: ‘AB ve Türkiye ABD Kaynaklı Türbülans Dönemi Yaşıyor’

Türkiye’nin AB Reform Eylem Grubu (REG), Brüksel’le özellikle ABD’ye karşı ekonomik çıkarlar üzerinden hareket etme görüşünü ortaya koyarken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve AB’nin ABD kaynaklı “türbülans” dönemi yaşadığını söyledi.

AB Reform Eylem Grubu, Ankara

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