Albayrak Ailesi'ne hakaret edenler gözaltında

Albayrak'a yönelik hakaret tepkilere yol açtı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak hakkında sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulunan kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu sosyal medya hesaplarından bir kısmının yurt dışından ve Gülen cemaati ile bağlantılı olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 30 Haziran'da yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı olan eşi Esra Albayrak'ı tebrik etmişti.

Bu paylaşımın altına yapılan ağır hakaretler ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Siyaset, kültür-sanat, spor ve diğer alanlarda öne çıkan çok sayıda isim, bu hakaretleri kınayan açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter üzerinden Esra Albayrak'ı tebrik ederek "Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır" açıklamasını yaptı.