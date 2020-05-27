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  4. Albayrak: "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak"

Albayrak: "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak"

ANKARA HABERLERİ  | 27.05.2020 21:37 | Son Güncelleme

Albayrak: "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak"


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Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Aslan Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Eslem Eczanesi
Cankaya
İlaç Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Seymen Eczanesi
Cankaya
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