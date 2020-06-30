Albayrak çiftine yönelik ahlaksız paylaşım! Gözaltına alındı

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. SİYASİLERDEN TEPKİ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik sosyal medyadaki çirkin paylaşıma tepki yağdı. ESRA ALBAYRAK'A DESTEK MESAJLARI İbrahim Kalın: Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin “bel hum adall” olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum. Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin “bel hum adall” olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 30, 2020 Dr. Fahrettin Koca: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.

Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020 Dr. Betül Sayan KAYA: İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede? Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum. İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede?



Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır?



Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum. — Dr.Betül Sayan Kaya ???????? (@drbetulsayan) June 30, 2020 Meral AKŞENER: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin. Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır.



Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz.



Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum.



Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin. — Meral Akşener (@meral_aksener) June 30, 2020 Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar. Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 30, 2020 Fahrettin ALTUN: Sayın Bakanımız @BeratAlbayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.