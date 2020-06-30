Albayrak çiftine yönelik ahlaksız paylaşım! Gözaltına alındı

Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik sosyal medyadaki çirkin paylaşıma tepki yağdı.
İbrahim Kalın: Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin “bel hum adall” olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.
Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin “bel hum adall” olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 30, 2020
Dr. Fahrettin Koca: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.
Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020
Dr. Betül Sayan KAYA: İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede? Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum.
İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede?— Dr.Betül Sayan Kaya ???????? (@drbetulsayan) June 30, 2020
Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır?
Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum.
Meral AKŞENER: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin.
Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır.— Meral Akşener (@meral_aksener) June 30, 2020
Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz.
Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum.
Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin.
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar.
Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 30, 2020
Fahrettin ALTUN: Sayın Bakanımız @BeratAlbayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.
Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.
Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.
İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.
1️⃣ Sayın Bakanımız @BeratAlbayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020
2️⃣ Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020
3️⃣ Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020
4️⃣ İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020
Faik ÖZTRAK: Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz. Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün. Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir. Kötü söz asla söylenmez.
Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz.— Faik Öztrak (@faikoztrak) June 30, 2020
Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün.
Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir.
Kötü söz asla söylenmez.
Mansur YAVAŞ: Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak’a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin.
Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 30, 2020
Sayın Esra Erdoğan Albayrak’a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin.
Muharrem İNCE: Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.
Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.— Muharrem İNCE (@vekilince) June 30, 2020
Hamza YERLİKAYA: Yazıklar olsun böyle zihniyete... Bakanımız @BeratAlbayrak'ın yeni doğmuş masum bebeğine ve değerli eşine dil uzatarak aile bütünlüğüne zarar getirecek kadar...AHLAKSIZSINIZ! NAMUSSUZSUNUZ! ŞEREF YOKSUNUSUNUZ!
Yazıklar olsun böyle zihniyete...— Hamza Yerlikaya ???????? (@hamzayerlikaya) June 30, 2020
Bakanımız @BeratAlbayrak'ın yeni doğmuş masum bebeğine ve değerli eşine dil uzatarak aile bütünlüğüne zarar getirecek kadar...
AHLAKSIZSINIZ!
NAMUSSUZSUNUZ!
ŞEREF YOKSUNUSUNUZ!
Aykut ERDOĞDU: Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum...
Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum...— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) June 30, 2020
Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum...
Cemal ENGİNYURT: Berat Albayrak ve eşinin Hamza Salih evladı oldu,Allah analı babalı büyütsün. Ağzından lağım akanlar! Kanı bozuklar! Sapık ruhlular! Kindar hainler! Sifon çekilecek pislikler! @BeratAlbayrak hedef alarak,güya düşünce(!)belirtmişler. Şerefsizce yazanların hepsi beyinsizdir. Yazık
Berat Albayrak ve eşinin Hamza Salih evladı oldu,Allah analı babalı büyütsün.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 30, 2020
Ağzından lağım akanlar!
Kanı bozuklar!
Sapık ruhlular!
Kindar hainler!
Sifon çekilecek pislikler!@BeratAlbayrak hedef alarak,güya düşünce(!)belirtmişler.
Şerefsizce yazanların hepsi beyinsizdir.
Yazık