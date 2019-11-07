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Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Albayrak, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, sonrasında ise Saathane Meydanı mevkiinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, burada gördüğü bir simitçiden simit alıp kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet eden Bakan Albayrak, ardından havayoluyla Ordu'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

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