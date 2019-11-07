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Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 21:08 | Son Güncelleme

BAKAN ALBAYRAK, ORDU'DA Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu’da Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na katıldı.

BAKAN ALBAYRAK, ORDU'DA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu’da Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Maliye Bakanı Albayrak, 1 yılda yüzde 25'e ulaşan TÜFE'nin 8,55'e seviyesine indiğini, bunun daha da iyi olacağını söyledi.

Türkiye’nin borçlulukta dünyadaki en iyi ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Albayrak, "En büyük kırılganlığımız olan cari açıkta artık cari fazla veriyoruz ve cari fazlada da cumhuriyet tarihi rekoru kırıyoruz. Finansmanda dünyadaki en başarılı hazineciliğini yapıyoruz. Yastık altını ekonomiye kazandırmak, yerli ve daha düşük faizli bir finansman kaynağı değerlendirmek için altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihalelerine önem verdik. Bunun sonucu olarak 2019’da tarihi bir seviye ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. Finansman tarafında bütün ekibimizle başarılı bir performans ortaya koyduk. 2019 yılında bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında 117 milyar TL olarak öngörülen faiz ödemesinin, sene sonunda 99 milyar TL olmasını öngörüyoruz" dedi.

'YILI POZİTİF BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ'

Rakamlarla ekonomik göstergelere de değinen Bakan Albayrak, "25 Ekim itibari ile yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oldu. 2017 Mart ayındaki 505 bin kişilik artıştan sonra son 10 yılın en önemli istihdam artışlarından biri gerçekleşti. İpotekli konut satışında ise yine Haziran ayında 7 bin seviyesine kadar gerileyen aylık satışlar, Eylül’de 58 bin seviyesine ulaştı. 1 yıl önce Ekim ayında 75,2 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, bu yılın Ekim ayında yaklaşık yüzde 20 artarak 89,8 oldu. Eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yılın en yüksek Eylül rakamına ulaştı. Son çeyreğin bu öncü rakamları da gösteriyor ki, inşallah yılı pozitif büyüme ile kapatacağız" diye konuştu.

Bakan Albayrak, sağlıklı büyüme için 3 kamu bankası ile sunulan İVME paketinin başarı ile yoluna devam ettiğini, kullandırılan kredi toplamının ise 10 milyar TL’yi geçtiğini, demiryolu altyapısıyla ilgili adımları da hızlı atacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Albayrak’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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