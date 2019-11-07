Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (3)

BAKAN ALBAYRAK, ORDU'DA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu’da Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Maliye Bakanı Albayrak, 1 yılda yüzde 25'e ulaşan TÜFE'nin 8,55'e seviyesine indiğini, bunun daha da iyi olacağını söyledi.

Türkiye’nin borçlulukta dünyadaki en iyi ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Albayrak, "En büyük kırılganlığımız olan cari açıkta artık cari fazla veriyoruz ve cari fazlada da cumhuriyet tarihi rekoru kırıyoruz. Finansmanda dünyadaki en başarılı hazineciliğini yapıyoruz. Yastık altını ekonomiye kazandırmak, yerli ve daha düşük faizli bir finansman kaynağı değerlendirmek için altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihalelerine önem verdik. Bunun sonucu olarak 2019’da tarihi bir seviye ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. Finansman tarafında bütün ekibimizle başarılı bir performans ortaya koyduk. 2019 yılında bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında 117 milyar TL olarak öngörülen faiz ödemesinin, sene sonunda 99 milyar TL olmasını öngörüyoruz" dedi.