Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini Instagram'dan duyurdu

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurlarının Türk Lirası'na karşı yükselişiyle ilgili olarak AKP'li milletvekillerine, "Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" demişti.

Albayrak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi kurulduğunda Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

TBMM'nin 25-26 ve 27. dönemlerinde İstanbul milletvekili olan Albayrak, 64-65 ve 66. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Bu etikete karşı olarak da #SeninleyizBeratAlbayrak etiketiyle Albayrak'a destek mesajları verilmişti.

Berat Albayrak kimdir?

Berat Albayrak, 21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta tamamladı.

Bankacılık ve Finans bölümünden "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" tezi ile doktora derecesi aldı.

1996 yılında çalışma hayatına atıldı. Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarında yönetici olarak çalıştı.

Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı

Albayrak, 2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu.

Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi'nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi.

25, 26 ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis'e giren Albayrak; 64, 65 ve 66. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Albayrak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı.

Albayrak evli ve 4 çocuk babası.

