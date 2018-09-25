Albayrak: ‘İhtiyaç Halinde Bankalara Desteğe Hazırız’

Albayrak, konuşmasında, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu öne sürdü. Albayrak, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu ya da hane halkı veya özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir. İhtiyaç halinde bankalara desteğe hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Çalışmalarına eşlik eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle New York'ta düzenlenen, ‘Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi’ konulu konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Türkiye'nin, dünyanın yüzyıllardır en zorlu bölgelerinden birinde en istikrarlı ülke olarak öne çıktığını belirten Albayrak, “ekonomi alanında son 16 yılda büyük bir başarı hikayesi yazıldı” dedi. Albayrak, ihracattan altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda ciddi gelişme kaydedilen bu 16 yılda, AK Parti hükümetleri için ekonominin her zaman birinci öncelik olduğunu söyledi.

‘Darbe girişiminin ardından önceliğimiz ulusal güvenlik oldu’

Hükümetin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önceliği ulusal güvenliğe vermek zorunda kaldığını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Eylül 2011 döneminde New York'ta yaşıyordum. Bu nedenle Amerikalıların 11 Eylül saldırıları sonrasında nasıl bir travma yaşadığını iyi biliyorum. Bu empatik yaklaşımla sizler, 11 Eylül'de yaşadığınız acının, onlarca, hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz. 15 Temmuz'da sadece yüzlerce insan ölmedi, binlerce kişi yaralanmadı. Ayrıca, milyonlarca Türk vatandaşı, gecenin bir yarısında demokrasinin yanı sıra çocuklarının geleceğini savunmak için sokaklara döküldü. Bu çerçevede son iki yılda hem terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya karşı savaşıldı. İç tehditler ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Türk halkı AK Parti'yi desteklemekten vazgeçmedi. 24 Haziran'da güçlü bir çoğunlukla büyük bir zafer kazandık" dedi.