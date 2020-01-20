Albayrak Kanal İstanbul finansmanı için iyimser

Avukatı da Albayrak'ın sahip olduğu araziyle ilgili açıklama yaptı.Kanal İstanbu projesinin güzergahından arazi satın aldığı yönünde haberlere konu olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da yaptığı konuşmada söz konusu projenin finansmanıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "Bütçe açısından risk görmüyorum. Çok makul ve yapılabilir bir proje" dedi. Kanal İstanbul'un sadece stratejik değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da önemli bir proje olduğunu savunan Albayrak, "İşin ekonomik tarafıyla ilgili gereksiz polemik oluşturan bir gündem var... Ben meseleye pozitif üslupla yaklaşım göstermek taraftarıyım" diye konuştu.

Albayrak'ın arsasıyla ilgili avukatından açıklama

Cumhuriyet gazetesinde Pazartesi günü yayımlanan "Damat işi biliyor" başlıklı haberde Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi satın aldığı iddia edilmişti. Haberin ardından Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan açıklamada, Maliye Bakanının güzergahta bir arazi sahibi olduğu doğrulandı ancak haberin "tamamen Albayrak aleyhinde algı yaratmaya dönük" olduğu belirtidl.