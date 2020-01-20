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  4. Albayrak Kanal İstanbul finansmanı için iyimser

Albayrak Kanal İstanbul finansmanı için iyimser

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:27 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul güzergahında arsa sahibi olduğu ortaya çıkan Maliye Bakanı Albayrak, projenin bütçe açısından risk oluşturmadığını söyledi.

Albayrak Kanal İstanbul finansmanı için iyimser

Avukatı da Albayrak'ın sahip olduğu araziyle ilgili açıklama yaptı.Kanal İstanbu projesinin güzergahından arazi satın aldığı yönünde haberlere konu olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da yaptığı konuşmada söz konusu projenin finansmanıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "Bütçe açısından risk görmüyorum. Çok makul ve yapılabilir bir proje" dedi. Kanal İstanbul'un sadece stratejik değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da önemli bir proje olduğunu savunan Albayrak, "İşin ekonomik tarafıyla ilgili gereksiz polemik oluşturan bir gündem var... Ben meseleye pozitif üslupla yaklaşım göstermek taraftarıyım" diye konuştu.

Albayrak'ın arsasıyla ilgili avukatından açıklama

Cumhuriyet gazetesinde Pazartesi günü yayımlanan "Damat işi biliyor" başlıklı haberde Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi satın aldığı iddia edilmişti. Haberin ardından Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan açıklamada, Maliye Bakanının güzergahta bir arazi sahibi olduğu doğrulandı ancak haberin "tamamen Albayrak aleyhinde algı yaratmaya dönük" olduğu belirtidl.

Bakan Albayrak'ın babası tarafından 2003 yılında söz konusu bölgede bir arsa satın alındığı bilgisine yer verilen Avukat Özel'in açıklamasında, "Arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "bu arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır" denildi. Cumhuriyet'in haberinde arsanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul için değişiklik yapılan planda "konut alanı" sınırları içinde bulunduğuna dikkat çekilmişti.

DHA,DW/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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