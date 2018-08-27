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Albayrak-Le Maire görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1) - "(ABD'nin yaptırım kararı) İşte bugün burada, hakikaten iki müttefik ülke olarak, bu tabloya ve bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık" - "Dolar, küresel ticarette, geçtiğimiz toplantıda da ifade ettiğim gibi güvenilir bir enstrüman olma özelliğini maalesef kaybediyor”

PARİS (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin Türkiye'yi hedef alan yaptırım kararlarına karşı Fransa ve Türkiye olarak ortak hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

Albayrak, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiği Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çok sıcak bir davet sonucu, çok sıcak bir Fransa seyahati gerçekleştirdiklerini ifade eden Albayrak, “Dostum Bruno (Le Maire) ile önce baş başa, sonra heyetler arası çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ana gündem maddesi, ABD tarafından, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere son dönemde alınan ticari yaptırım kararlarını hususi olarak, detaylı bir şekilde ele aldık. Türkiye olarak çok açık ve net olarak, siyasi motivasyonlarla atılan bu adımların sadece küresel finansal sistemi değil, küresel ticareti, bölgesel istikrarı etkileyecek, çok büyük ve öngörülemez başka büyük sorunları da ortaya koyabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

ABD'nin diğer ülkelere yönelik son dönemdeki yaklaşımının olası sonuçlarına işaret eden Albayrak, "Bu yaklaşım, küresel finansal sistemi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine darbe vurmakla kalmayacak, bölgesel istikrara vereceği zararla, terörün, mülteci krizinin de beslendiği, kaotik problemlere de maalesef katkı sağlayacaktır." uyarısında bulundu.

"İşte bugün burada, hakikaten iki müttefik ülke olarak, bu tabloya ve bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık. Fransa, bu sağlıksız yaklaşıma karşı önemli bir duruş ortaya koydu." diyen Albayrak, Fransa'nın bölgesel ve küresel ekonomiyi veya Türkiye ekonomisini hedef alan bu yaptırımlar karşısında, tarihsel dostluğa yakışır bir duruş sergilediğini söyledi.

Albayrak, görüşmede, Fransa ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme ve ticaret hacmini 14 milyar avrodan 20 milyar avroya çıkarma konusunda daha önce belirlenen hedefe dair görüşlerini dile getirdiklerini belirtti.

ABD tarafından atılan adımların, tüm müttefikler nezdinde yalnızlaştırıcı adımlar olduğunu vurgulayan Albayrak, “Dolar, küresel ticarette, geçtiğimiz toplantıda da ifade ettiğim gibi, güvenilir bir enstrüman olma özelliğini maalesef kaybediyor.” diye konuştu.

Dünyanın bu durum karşısında ortak akıl ve ortak yaklaşımla ilerlemesinden başka çözüm yolu görmediğinin altını çizen Albayrak, ülkelerin artık ekonomi ile ilgili atacakları adımlarda yeni yöntemler ve yeni iş birlikleri hedefiyle faaliyetlere giriştiklerini kaydetti.

Albayrak, bu noktada AB ile Türkiye’nin avro ile geçekleştirdiği ticareti daha ileri bir seviyeye taşıma konusunda çabalarda bulunduğunu belirtti. Albayrak şöyle devam etti:

“Özellikle sayın dostumla bugün sadece enerji ve tarım alanında değil, savunma sanayisi, yüksek teknoloji alanlarında, iki ülke arasında iş birliği noktasında farklı sektörlerde de bunu nasıl geliştirebiliriz, onları da konuştuk. Bunun yanında finansal alanda, bankacılık, sigortacılık sektöründe, birçok çerçevede geliştirilebilecek iş birliği alanlarının yararlı olacağını düşünüyoruz.”

(Sürecek)

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Fransa Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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