Albayrak-Le Maire görüşmesi

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Cumhurbaşkanı Macron'un söylediği gibi, Albayrak'a Fransa'nın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiğini söyledim. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştık." dedi.

Fransız Bakan Le Maire, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Albayrak'ı ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Le Maire, Türkiye'nin dövizden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar yaşadığını herkesin bildiğini söyledi.

Görüşmede bu konuyu ele aldıklarını ifade eden Le Maire, "Türk şirketleri ve halkı için Türkiye'de ekonomik istikrarın sağlanması, Fransa, Türkiye, Avrupa ve herkesin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Le Maire, Albayrak'ın, Türkiye'nin ekonomik sorunlara karşı aldığı önlemleri anlattığını ve bunları not aldığını kaydetti.

Fransa'nın, Türk hükümetinin bu konuda yaptığı çalışmaları desteklediğini söyleyen Le Maire, "Cumhurbaşkanı Macron'un söylediği gibi, Albayrak'a Fransa'nın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiğini söyledim. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.