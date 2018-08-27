Albayrak-Le Maire görüşmesi

PARİS (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün İran konusunda da Amerika'nın tek taraflı almış olduğu bu tavır konusunda da aynı pozisyonda, aynı şekilde düşünüyoruz ve ortak hareket etme arzumuz var." dedi.

Albayrak, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiği Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Albayrak, "Türkiye olarak bu süreçte, özellikle Dünya Ticaret Örgütü açısından, anlaşmalara uymayan, yeni vergiler, AB ve dünyada farklı ülkeler olduğunu, bu ülkeler açısından ortak tavır alma konusunu konuştuk. Bu süreç Türkiye açısından taşıdığı potansiyelin yanında, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından da önemli bir potansiyeli ifade ediyor." diye konuştu.

Albayrak, bu gelişmelerle son yıllardaki Türkiye-AB ilişkilerinin, yeni bir pazar yaratması açısından da önemli bir gelişmeye işaret ettiğini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Bu süreçte bir ülkenin tek başına, sadece kendi çıkarları doğrultusunda tek taraflı aldığı bu kararlara karşı birlikte hareket etmenin tüm dünya ülkelerinin çıkarına olacağı çok açıktır. Bugün ekonomileri, özellikle Türkiye ve AB ekonomileri, hiçbir zaman olmadığı kadar birbirine entegre ve birlikte bir etkileşim içindedir.