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Albayrak: TL daha da güçlenecek

14.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "TL'nin daha da güçleneceği" sözünü verdi, "Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir" dedi.

Albayrak: TL daha da güçlenecek

Türk Lirası'ndaki değer kaybının neden olduğu krizle ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak, doların güvenilirliğini yitirdiğini savundu.

Serbest piyasa kuralları dahilinde adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Albayrak, "Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz. Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırılara girişmek tüm ülkelerin piyasaları için risktir. Herkes net bir şekilde görmektedir ki artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir" dedi.

Özel sektörün yanında olduklarını belirten Albayrak, "Bankalar ve BDDK ile birlikte kur artışından etkilenen firmalarımızı tespit ederek büyük bir dönüşümle firmalarımızı rahatlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Albayrak ayrıca bu süreciN kendilerine eksik oldukları alanları da gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin dış borcunun büyük bir bölümünü 250 milyar dolarla özel sektör oluşturuyor. 2018 başından bu yana Türk Lirası'nda yaşanan yüzde 40 değer kaybı döviz borcu olan şirketleri daha da zora soktu.

Bankacılık sektörünü "çok daha güçlü bir yapıya" kavuşturma sözü veren Albayrak, "Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli bir çıkış olmaması aslında birilerinin yapmak istediği algı operasyonlarının vatandaşlarımız tarafından nasıl püskürtüldüğünü çok net biçimde ortaya koydu" dedi.

Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsediklerini belirten Albayrak, "İstediğini yaptırmaya yönelik anlayış eninde sonunda yalnız kalmaya mahkum olacaktır. Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırılara girişmek tüm ülkelerin piyasaları için risktir" ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD'nin Türkiye ile Çin’e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararlarını eleştirmiş, Washington yönetiminin giriştiği ticaret savaşının dünya ticareti için ciddi sonuçları olacağına dikkat çekmişti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları

ABD Başkanı Donald Trump, geçen Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla "Türk Lirası, çok güçlü Dolarımız karşısında hızla düşerken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim" açıklamasında bulunmasının ardından TL'deki değer kaybı daha da hızlanmıştı. ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini açıklamıştı. ABD'nin Türkiye'den ithal edilen alüminyuma yüzde 20, çeliğe ise yüzde 50 ek vergi getirmesini öngören uygulama, 13 Ağustos Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

Trump dün ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına dair bir madde de içeren geniş kapsamlı bir bütçe tasarısını imzaladı. Trump yönetimi bu ay başında da İzmir'de ev hapsinde tutulan Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'nin adalet ve içişleri bakanlarına yönelik yaptırım kararı almıştı.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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