Albayrak: ‘Türkiye Faiz İndirimi Sürecine Girdi’

Berat Albayrak düzenlediği basın toplantısında bütçe açığının yıl sonu için hedeflenen rakamdan daha yüksek olmasının beklendiğini kabul etti ancak resesyon yaşayan Türkiye ekonomisinin çoğu ekonomistin tahminlerinin aksine 2019’da pozitif yönde büyüyeceğini savundu.

Merkez Bankası’nın, bağımsızlığı konusundaki endişeleri körükleyerek beklenenden daha keskin bir faiz indirimine gitmesinden bir hafta sonra konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankanın politika kararlarını veri setlerine dayanarak aldığını ve artık rahatlama dönemine girdiğini söyledi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Merkez Bankası’ndan önümüzdeki günlerde daha fazla faiz indirimi beklediğinin mesajını verdi. Berat Albayrak bu hamlenin de enflasyonu düşüreceğini ve hükümetin merkez bankasına müdahalesi konusunda yatırımcı çevrelerindeki endişelerini engelleyeceğini savundu.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı 2003 yılından bu yana Türkiye’deki en büyük faiz indirimi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 3 hafta önce görevden aldığı Murat Çetinkaya’nın yerine gelen yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yönetiminde alınan ilk politika kararı niteliğini taşıyor.

Albayrak “Bunu ifade etmemiz lazım. Merkez Bankası para politikası ve faiz oranı kararlarını elindeki veri setine göre alır” dedi.

Maliye Bakanı Berat Albayrak düzenlediği basın toplantısında “Türkiye’de faiz oranlarının son dönemde ciddi şekilde gevşemesiyle ve faizlerde aşağı yönlü trendin net ve güçlü şekilde sürmesiyle faiz indirimi dönemine girmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24’ten yüzde 19,75’e kadar indirdiği Perşembe gününe kadar, yaşanan krize para politikasını sıkılaştırarak yanıt vermişti.

Geçtiğimiz yıl Türk Lirası’nda yaşanan krizde hükümet hedeflenen bütçe açığı-GSYH oranını yüzde 1,9 olarak açıklamıştı. Albayrak Salı günü yaptığı açıklamada bu yıl bu oranın artmasının beklendiğini söylese de borç seviyelerinin Ankara için sorun teşkil etmediğini savundu.

Krizin en kötü etkilerinden biri enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin 20 milyar Dolar’a varan borç içinde olması. Bu ay başında Reuters bu borçların temizlenmesine yönelik çabanın borçların yeniden yapılandırılması planlarının askıya almasının ardından sekteye uğradığını yazmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hükümetin kayıpları tazmin etmeyeceğini belirtti. “Özel sektör bu süreci kendisi yürütecek. Hükümet şunu yapmalı bunu yapmalı, kayıpları tazmin etmeli diye bir şey yok. Bütün sektörlerin taleplerini eşit şekilde destekleyeceğiz” dedi.

“ABD ile yaptırımlar konusunda daha pozitif sürece girildi”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gündeminde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle maruz kalabileceği olası yaptırımlar da vardı.

Albayrak “Daha pozitif bir sürece girildiğini, ABD yaptırımları konusunun oluşturduğu baskının minimize olduğunu” söyledi. Albayrak “Yapılan açıklamalar sürecin daha pozitif cerayan ettiğini gösteriyor” dedi.

