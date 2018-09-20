Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı makalede, Almanya ve Avrupa Birliği ile daha sıkı ekonomik işbirliği yapmak arzusunda olduklarını söyledi. Albayrak, Avrupa Birliği ile aralarındaki Gümrük Birliği’nin genişletilmesini ve himayecilikle mücadelede Berlin yönetimiyle işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Maliye Bakanı Gümrük Birliği’nin sınai mamullerin yanı sıra hizmet ve tarım sektörlerini de kapsamasını amaçladıklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Angele Merkel ve diğer kabine üyelerinin Türkiye'ye dayanışma mesajı vermelerinin Türk ekonomisinin Avrupa ve küresel istikrar açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Berat Albayrak ekonomik zorlukları aşmak için reform adımları atacaklarını dile getirdi. Berat Albayrak Türkiye ve Almanya'nın yüksek ticari ve bölgesel olduğu kadar küresel problemlerin de çözülmesine katkıda bulunacak potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

"Hedef küresel yatırımcının güvenini kazanmak"