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Albayrak Türkiye’nin Enflasyonla Mücadele Programını Açıkladı

09.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Albayrak program kapsamında tüm firmalarla fiyatlarında asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda anlaştıklarını kaydetti

Albayrak Türkiye’nin Enflasyonla Mücadele Programını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı açıkladı. Albayrak buna göre tüm firmalarla asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Albayrak ayrıca 1 Ağustos'tan itibaren bankaların yüksek faizle kullandırdıkları kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını bildirdi.

Finans piyasaları bu kararlar sonrasında ani tepkiler göstermedi.

Albayrak konuştuğu sırada lirada hafif değer kaybı yaşandı ve Dolar/TL paritesi 6,1484 oldu.

Albayrak, “Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı tek başına kurumların, bakanlıkların ya da devletlerin yürütebileceği bir mücadele değildir, 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa hep bir tarafı eksik ve yarım kalacaktır. Kamu olarak bizler de ne yapacağımızı tüm bu çerçevede çalıştık” diye konuştu.

Elektrik ve doğalgaz zamları durduruldu

Program, elektrik ve doğal gaza fiyatlarında da yıl sonuna kadar zam yapılmamasını öngörüyor.

Albayrak ayrıca KDV iade ödeme süreçlerinin hızlandırılacağı ve yılsonuna kadar sonuçlandırılacağı haberini verdi. Albayrak “2019 başından itibaren KDV iade başvurularında, 10 gün içinde iade talebinin yüzde 50'sini ödeyecek bir süreci başlatacağız” dedi.

Erdoğan’dan “fiyat farkını şikayet edin” çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada vatandaşlara marketlerdeki ‘alışılmadık’ fiyat farkını belediyeye şikayet etmeleri çağrısı yapmıştı. Erdoğan, "Ciddi oynamalar, stoklar varsa, bunların stoklarını basmak bizim de devlet olarak milletimizin haklarını koruma bakımından görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Ticaret Bakanlığı Pazartesi günü yaklaşık 4 bin firmanın 69 bin ürününü denetlemiş ve 100 kadar firmadan fahiş fiyat artışıyla ilgili savunma istemişti.

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