Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları öğrencileri sevindirdi

Adana'da, İkinci İnönü İlkokulu tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında devlet büyüklerine yeni yıl kartı gönderen öğrenciler, gelen yanıtlarla sevinç yaşadı.

Mektup yazma ve kart gönderme geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, öğrenciler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere birçok milletvekili ile kurum yöneticisine yeni yıl tebrik kartı gönderdi.

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığı bugün, yanıt olarak gelen tebrik kartları okulda öğrencilere iletildi. Öğrenciler, tebrik kartlarına yapılan geri dönüşler dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yıl kartı gönderen ve iyi dileklerini ileten İkinci İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Altınten de kendisine gönderilen cevap kartından dolayı yaşadığı sevinci arkadaşlarıyla paylaştı.

Kartta yazılanları sınıf arkadaşlarına okurken duygusal anlar yaşayan Sümeyye, gözyaşlarına hakim olamadı.