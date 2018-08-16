Albayrak Yatırımcılara Seslendi

Albayrak, yatırımcılarla telekonferans oturumunda Amerika’nın Türkiye’ye yönelik yaptırım kararlarını değerlendirdi. Dünyada pek çok ülkenin Amerikan yaptırımları sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve bu sebeple ülkelerin yaptırımlara koordineli şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin bu dönemi Almanya, Rusya ve Çin gibi ülkelerle atlatacağını söyledi.

Albayrak: “Bu dönemi Rusya, Çin ve Almanya ile atlatacağız”

Kısa süre önce Türkiye’nin orta vadeli ekonomi planını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu açıklamaları Citi, Deutsche Bank, DOME & HSBC’nin koordinasyonunda düzenlenen telekonferans oturumunda yaptı. Berat Albayrak 6 bin yatırımcının katıldığı toplantıda, yatırımcılara güven mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve Amerika arasında siyasi ve ticari krizin Türk ekonomisine ve Türk Lirası’na etkisinin konuşulduğu dönemde telekonferans yöntemiyle uluslararası yatırımcılardan gelen soruları yanıtladı. Bakan “Halkbank’a ceza beklemiyoruz” dedi, Türkiye’nin IMF’den borç alma planının olmadığını söyledi.

Türkiye’nin 2001’den bu yana para biriminde en derin krizi yaşadığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan Berat Albayrak’ın önünde, yatırımcıları ekonominin siyasi müdahalenin esiri olmadığı konusunda temin etmek gibi zorlu bir görev var.

Albayrak, Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla yaşanan krizden Türkiye’nin güçlenerek çıkacağını söyledi, bankaların sağlıklı ve güçlü olduğunu savundu. Hazine ve Maliye Bakanı, ihtiyaç duyulması halinde Türk hükümetinin kamu bankalarının yanında duracağını belirtti, “Bankacılık sektörüne destek vermekte tereddüt etmeyiz” mesajını verdi.

Albayrak, bankaların piyasadaki dalgalanmayı yönetebildiğini, son dönemde bankalardan büyük ölçekli bir para çıkışının olmadığını söyledi. Önümüzdeki haftalarda yeni bazı finansman kaynağı açıklayacaklarını duyurdu.

Albayrak’ın mesajlarına piyasanın tepkisi

Albayrak’ın yatırımcılarla görüşmesi öncesinde, Türk Lirası yüzde 3’ten fazla değer kazandı. Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi sonrası Doha’dan 15 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım sözü de, uzun süredir dolar karşısında değer kaybeden Türk Lirası’nın değer kazanmasında etkili oldu. Ancak Albayrak’ın yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesi sonrasında, verilen mesajlara piyasaların tepkisi sınırlı oldu. Albayrak konuşmasını tamamladıktan sonra, Türk Lirası’nın değerinde gözle görülür bir değişim yaşanmadı.

Yatırım bankası JP Morgan’a göre, Türk yetkililerin Türk Lirası’ndaki düşüşün önünü almak için attığı adımlar, hükümetin Türk Lirası’nı istikrara kavuşturma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ancak yatırım bankasına göre, Türk yetkililer radikal birtakım politika çerçeveleri uygulamakta isteksiz.

