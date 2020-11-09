Albayrak’ın istifası sonrasında TL değer kazanıyor

Albayrak’ın istifası Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliğinin hemen ardından geldi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün Instagram hesabından istifasını duyurmasının ardından Türk Lirası bu sabah haftaya değer kazancı ile başladı, dolar/TL 8.39 düzeylerinde, euro/TL 9.97 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL Cuma günü 8.58 ile rekor kırmış, bu değer kaybının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ı görevinden almıştı. Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. TL dolar karşısında bu yıl yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Piyasalarda ekonomi politikalarında meydana gelecek değişiklikler, Albayrak'ın yerine gelebilecek yeni bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları bekleniyor.

İstifaya tepkiler

Diğer yandan Albayrak'ın istifasına muhalefet partileri ve AKP'lilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

İyi Parti lideri Meral Akşener istifa haberinin ardından, geçmişte yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin” diye seslendiği bölümü paylaştı.