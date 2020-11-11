Albayrak'ın istifası ve ekonomi yönetimindeki yeni görevlendirmeler nasıl yorumlanıyor, siyasi kulislerde hangi senaryolar konuşuluyor?

AKP'de, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok büyükşehrin kaybedildiği 2019'daki yerel seçimlerin ardından, kabine ve parti yönetiminde değişiklik beklentisi zaman zaman dile getiriliyordu.

Erdoğan'ın bu atamaların ardından, kabinede kapsamlı bir değişikliğe gidip gitmeyeceği de merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasını kabul etmesinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Lütfi Elvan'ı kabineye alınca, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve komisyon üyeliklerine yeni görevlendirme yaptı.

AKP'deki kapsamlı kabine değişikliği beklentisine karşın Erdoğan'ın, Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan'ı atamasının ardından yakın zamanda bir kabine revizyonu olasılığının zayıfladığı yorumu yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifası, siyasi kulislerde kabine değişikliği, erken seçim ve sistem değişikliği senaryolarını gündemin ön sıralarına taşıdı.

Olası bir kabine değişikliğinde başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bazı bakanlıkların bölünebileceği, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artırılabileceği de kulislerde konuşuldu.

Ancak Erdoğan, şimdiye kadar görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan dışında kabinede değişikliğe gitmedi.

Berat Albayrak'ın istifası ise bir kez daha kabinede kapsamlı değişiklik beklentisini artırdı.

Bazı parti yöneticileri, Erdoğan'ın kabine değişikliği beklentilerini hep boşa çıkardığını anımsatarak, ekonomi yönetimine yeni yapılan atamalarla piyasaların rayına oturmasının bekleneceğine işaret ediyorlar ve şimdilik kapsamlı bir kabine değişikliğine fazla şans tanımıyor.

Kabine değişikliği için partinin 2021 baharında yapılması planlanan olağan büyük kongre süreci işaret ediliyor.

Erdoğan'ın, partiyi 2023 seçimlerine götürecek olan yönetimin belirleneceği kongrede parti yönetiminde yapacağı değişime paralel olarak kabinesini de yenileyebileceği ifade ediliyor.

'Vazgeçilmez tek kişi Erdoğan'

İstifa krizi, Albayrak'ın siyasi kariyeri için de önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor. İstifa öncesinde, "Erdoğan sonrasına" yönelik liderlik hazırlığı içinde olduğu kulislerde konuşulan Albayrak'ın bu kararının aslında "siyasete erken veda" olduğu yorumu yapılıyor.