Albayrak'ın İstifasına AKP Yorumu: "Cumhurbaşkanı Karar Verecek"

Albayrak'ın istifasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kabinesinden ilk yorumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan yaptı. Daha önce BTK Başkanı olarak görev yapan Sayan, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" açıklaması yaptı. Sayan'ın bu Twitter açıklaması Albayrak'ın hesabına siber saldırı olmadığı yönünde yorumlandı. Sayan, ayrıca Albayrak'ın istifasıyla ilgili karar merci olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü gerektiği konusunu da ilk gündeme taşıyan isim oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Pazar saat 18.40 civarında Instagram hesabından paylaşılan yazılı açıklamayla istifasını duyurması Ankara'da siyaseti hareketlendirdi. İlk dakikalarda bunun "siber saldırı" olabileceği öne sürüldü ancak bakanlık ve AKP kulislerinde istifa açıklaması doğrulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiğine ilişkin bakanlıktan resmi açıklama yapılmamasına karşın doğrulandı ancak AKP'lilerce "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar vereceği" yorumuyla karşılandı.

İstifa gelişmesine yönelik AKP'den ilk açıklama ise Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. AKP'nin TBMM'deki yöneticisi konumundaki Muş, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

Sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan adına TBMM'de AKP Grup Başkanlığı'nı yürüten Naci Bostancı da benzer yönde mesajlar paylaştı. Bostancı, "Sayın Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" dedi.

Bakan Yardımcısı Albayrak ve Erdoğan sevgisini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, bakanlık adına istifaya ilişkin resmi açıklama yapması yerine duygusal içerikli paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bir anlamda Nebati, paylaştığı mesajıyla Albayrak'ın istifa ettiğini doğrulamış oldu. Nebati' nin hem Albayrak hem de Erdoğan'a bağlılık mesajı vermesi dikkat çekti. Nebati, "Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sayın Bakanım" ve "Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu..." şeklinde peş peşe iki mesaj paylaştı.