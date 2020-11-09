Albayrak’ın İstifasında Gözler Yeniden Cumhurbaşkanlığı’nda

Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün akşam kamuoyuna duyurduğu istifasıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın henüz istifayı kabul edip etmediği ve ne zaman açıklama yapacağı hala belirsiz.

Erdoğan, aynı zamanda damadı olan Albayrak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla birlikte 24 saati aşkın süre önce istifasıyla boşalttığı Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla ilgili henüz kararını açıklamadı. Bugünkü programında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin toplantısı öngörülmeyen Erdoğan, planladığı şekilde ancak gecikmeli olarak bugün Dışişleri Bakanlığı’nın geleneksel büyükelçiler konferansında ev sahipliği yaptı ve diplomatlara hitaben konuştu. Erdoğan, ardından yine programında yer aldığı üzere AKP Genel Merkezi’ne geçti ve burada Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

MYK toplantısı öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı’nın Albayrak’ın istifasıyla ilgili yazılı açıklama yapacağı beklentisi vardı. Ancak MYK toplantısı başladıktan sonra her zamanki gibi AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kameralar karşısına geçeceği duyuruldu.