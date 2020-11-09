Albayrak’ın İstifasında Gözler Yeniden Cumhurbaşkanlığı’nda

Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün akşam kamuoyuna duyurduğu istifasıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın henüz istifayı kabul edip etmediği ve ne zaman açıklama yapacağı hala belirsiz.
Erdoğan, aynı zamanda damadı olan Albayrak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla birlikte 24 saati aşkın süre önce istifasıyla boşalttığı Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla ilgili henüz kararını açıklamadı. Bugünkü programında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin toplantısı öngörülmeyen Erdoğan, planladığı şekilde ancak gecikmeli olarak bugün Dışişleri Bakanlığı’nın geleneksel büyükelçiler konferansında ev sahipliği yaptı ve diplomatlara hitaben konuştu. Erdoğan, ardından yine programında yer aldığı üzere AKP Genel Merkezi’ne geçti ve burada Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.
MYK toplantısı öncesine kadar Cumhurbaşkanlığı’nın Albayrak’ın istifasıyla ilgili yazılı açıklama yapacağı beklentisi vardı. Ancak MYK toplantısı başladıktan sonra her zamanki gibi AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kameralar karşısına geçeceği duyuruldu.
AKP Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı gündemiyle ilgili açıklamasında Albayrak’ın istifasına hiç değinmedi. Ardından kendisine, Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili ne karar alındığı sorusu yöneltilince Ömer Çelik, bu konuda Parti Sözcüsü olarak kendisinin açıklama yapmayacağını söyledi.
Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip-etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.
Böylece Berat Albayrak’ın istifasını açıklamasından 25 saat sonrasında Ömer Çelik, istifa edildiğini ancak bunun sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı’nın değişip-değişmeyeceğini değerlendirmekten kaçınmış oldu.
Çelik, “MYK'nın konusu olan da bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü bir şekilde paylaşacaktır” dedi.
Muhalefet cephesinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği “Devlet krizi yaşanıyor” yönündeki eleştirilere yanıt vermeyi tercih ettiği gözlemlenen Çelik, “Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir” görüşünü savundu.
Devlette kriz olmadığı konusunda Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetiyle Maraş’a ziyarette bulunacağını örnek gösteren Çelik, “Herhangi bir tıkanma söz konusu değildir. Önümüzdeki Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli de davet edildi. Cumhurbaşkanı kabinesi dolayısıyla kendi konularına hakimdir. Öyle devlet krizi gibi bir durum söz konusu değildir. Görevden alma, istifa, göreve getirme durumu Cumhurbaşkanımızın takdiridir” ifadelerini kullandı.