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Albayrak’ın Yerine Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan Atandı

10.11.2020 01:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının kabul edilmesinin ardından bu göreve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nı yürüten Lütfi Elvan getirildi. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı

Albayrak’ın Yerine Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan Atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının kabul edilmesinin ardından bu göreve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’nı yürüten Lütfi Elvan getirildi. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Atama kararında, ‘‘Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince atanmıştır’’ denildi.

Elvan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi’ne atandığı için Mersin milletvekilliği görevinden istifa edecek; bakan olarak TBMM'de yemin ettikten sonra görevine başlayacak.

Bütçe kanunu görüşmelerinin başladığı sırada hem Maliye Bakanı'nın değişmesi hem de Komisyon Başkanı'nın bu göreve gelmesi birer ilk niteliğinde.

TBMM’nin internet sitesindeki özgeçmişine göre Elvan, 1962 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde aldı.İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD’de Delaware Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerini üstlenen Elvan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24’üncü dönemde Karaman, 25’inci dönemde Antalya ve 26’ncı dönemde Mersin Milletvekili seçilen Elvan, 23’üncü dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

24’üncü dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Lütfi Elvan, 64’üncü hükümette Başbakan Yardımcısı ve 65’inci hükümette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Elvan’ın milletvekilliğinden istifası sonrası AKP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 290’dan 289’a düşecek.

Berat Albayrak, 9 Temmuz 2018'de kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nden (66. Hükümet) istifa eden ilk isim oldu. 28 Mart'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevinden alınmıştı.

Berat Albayrak Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamayla istifa etmişti.

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