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Albayraklar Savunma şirketine İngiltere'den ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

International Finance, 2019 yılının "En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi" ödülünü Albayraklar Şirketler Grubu'na bağlı Albayraklar Savunma firmasına verdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin en prestijli iş dünyası dergilerinden International Finance, 2019 yılının "En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi" ödülünü Albayraklar Şirketler Grubu'na bağlı Albayraklar Savunma firmasına verdi.

Her yıl en başarılı şirketleri ödüllendiren International Finance Dergisi Wattozz enerji silahı ve geçen günlerde test atışları yapılan Wattozz T61 ateşli silah modifikasyon sistemi ile dikkatleri üzerine toplayan Albayraklar Savunma firmasına "En Hızlı Büyüyen Savunma Şirketi" ödülünü verdi.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak yaptığı açıklamada, "İş hayatım süresince gerek şahsım gerekse şirketlerim adına çeşitli ödüller aldım ancak uluslararası nitelikteki, son derece prestijli bu ödül beni hepsinden daha fazla mutlu etti. Hiçbir kurum ve kuruluştan en ufak bir destek almadan beş yıllık çalışma sonucunda ürettiğimiz Wattozz'u basın tanıtımından sonra geçen sekiz ay gibi kısa bir sürede dünya markası haline getiren Albayraklar Savunma ekibine, şirketimizin başarılı Ceo'su Sertan Ayçiçek'e, değerli akademisyenlerimize ve bizlerden hiçbir zaman dualarını esirgemeyen Türk Milletine sonsuz teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Derginin ödül töreni ocak ayının ilk haftası Dubai ve Bangkok'ta eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
wattozz WATTOZZ T61

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