Albayraklar'dan 3 milyar dolarlık yatırım ortaklığı

İSTANBUL (AA) - Albayraklar Şirketler Grubu, Türkiye'ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak üzere dünya devleri ile Dubai'de ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de güneş enerji santrallerinin yanı sıra petrol ve savunma teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla Albayraklar Almaden Global Enerji AŞ kuruldu.

Kurulan şirketin hissedarları arasında, Global Investments Group Başkanı Bahreyn Kraliyet Ailesinden Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, dünyanın en büyük güneş enerjisi paneli üreticilerinin başında gelen ve merkezi Çin'de bulunan Almaden firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Dan Tseng ve Yönetim Kurulu Üyesi Wen Kai Hsu, Al Reyami & Muhyealdeen International firmasından Naser Muhyealdeen bulunuyor.

Özel sektör haricinde devletin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ihalelerine de girmeye hazırlanan yeni dev ortaklık firması, Türkiye'ye toplam 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.