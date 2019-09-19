HABER

Albayraklar'dan 3 milyar dolarlık yatırım ortaklığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de güneş enerji santrallerinin yanı sıra petrol ve savunma teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla kurulan Albayraklar Almaden Global Enerji AŞ ile Türkiye'ye 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılması planlanıyor

İSTANBUL (AA) - Albayraklar Şirketler Grubu, Türkiye'ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak üzere dünya devleri ile Dubai'de ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de güneş enerji santrallerinin yanı sıra petrol ve savunma teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla Albayraklar Almaden Global Enerji AŞ kuruldu.

Kurulan şirketin hissedarları arasında, Global Investments Group Başkanı Bahreyn Kraliyet Ailesinden Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, dünyanın en büyük güneş enerjisi paneli üreticilerinin başında gelen ve merkezi Çin'de bulunan Almaden firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Dan Tseng ve Yönetim Kurulu Üyesi Wen Kai Hsu, Al Reyami & Muhyealdeen International firmasından Naser Muhyealdeen bulunuyor.

Özel sektör haricinde devletin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ihalelerine de girmeye hazırlanan yeni dev ortaklık firması, Türkiye'ye toplam 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

TC Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve Dubai Ticaret Ataşesi Ahmet Canlı'nın da katıldığı imza töreninde Albayraklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Albayraklar Grup CEO'su Sertan Ayçiçek, Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, Wen Kai Hsu ve Naser Muhyealdeen hazır bulundu.

Dubai'de gerçekleştirilen imza töreni sonunda yapılan açıklamalarda, yatırımlara vakit kaybetmeden başlanacağı belirtilirken, yeni ortaklık firmasının Türkiye'de yarım kalan GES projelerini tamamlamak için de teklif vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Öte yandan yatırımların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Albayraklar üzerinden Türkiye'nin komşu ülkelerine de açılmasının planlandığı bildirildi.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Türkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştülerTürkü söylerken ahşap platform kırılınca göle düştüler
Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın 101. yıl kutlamaları Azerbaycan’da yapıldıKafkas İslam Ordusu Harekatı’nın 101. yıl kutlamaları Azerbaycan’da yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albayraklar Albayraklar Almaden Global Enerji AŞ GES YEKA

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.