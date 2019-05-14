HABER

Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğini belirterek, "Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın tweeti ile paylaştığı infografikte de "Sanayi üretim endeksi ve sanayinin alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler ekonomimizde dengelenme sürecinin pozitif seyrini güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kartal'da çökmenin ardından kısa sürede şaşırtan görüntüKartal'da çökmenin ardından kısa sürede şaşırtan görüntü
Red Bull Music Warm Up ile sahne sırası öğrencilerdeRed Bull Music Warm Up ile sahne sırası öğrencilerde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretimi

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İşte dünyanın en zengin adamının hayalindeki uzay kentleri

Dünyanın en zengin adamı geleceği böyle belirledi

Kılıçdaroğlu için 'linç edelim' paylaşımı yapan sanık: Ahirette cezamı almak isterim!

Sanıktan olay sözler: Ahirette cezamı almak isterim!

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.