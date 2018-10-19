Albinizm Derneği 3. Ulusal Konferansı

İSTANBUL (AA) - Albinizm Derneği'nce düzenlenen 3. Ulusal Konferans, 20-21 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.
Dernekten yapılan açıklamada, albinizmli bireyler ve ailelerinin katılacağı konferansta, 2013'te kurulan Albinizm Derneği'nin faaliyetleri, ulusal ve uluslararası alanda gelişmeler hakkında bilgi verileceği kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye'de 3'üncüsü gerçekleştirecek konferansta, albinizm genetiği, albinizm de göz bulguları ve doğru bilinen yanlışlar, albinizmli çocuğun okul öncesi ve okul dönemi eğitimi, albinizmin psikolojik etkileri, engelli bireylerin sahip olduğu haklar ve savunuculuk gibi konuların ele alınacağı belirtildi.
Acıbadem Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özden Hatırnaz, Prof. Dr. Ayşen Topalkara, Özel Eğitim Öğretmeni Pınar Kahraman, Psikolog Dr. Hüseyin Nergiz ve Öğretmen Şerife Köseoğlu'nun konferansa konuşmacı olarak katılacağı aktarılan açıklamada, yarın başlayacak konferansın Maden Tetkik Arama misafirhanesinde düzenleneceği ifade edildi.
Konferans ile ilgili detaylı bilgiye, " www.albinizm.org.tr" sayfasından ulaşılabilecek.
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