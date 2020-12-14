Albino hastalığı nedir? Tedavisi var mı?

Albino hastalığı küresel çaplı olarak 17.000 kişiden 1 ini etkileyen bir hastalıktır. Ancak buna ek olarak görülen yerlerin sıklığı da değişim gösterir. Genellikle Sahra altı Afrika bölgesinde daha çok görülür. Bu bölgede her 5000 kişiden 1 inde bu hastalık çeşidi ortaya çıkar. Avrupa ve Amerika’da ise her 20.000 kişiden birinde albinizm hastalığı görülür. Albino Semptomları Albino nedir sorusuna genetik ya da bölgesel faktörlerden kaynaklı bir rahatsızlık çeşidi olarak ortaya çıkan semptom denilebilir. Küresel çaplı olarak birçok kişiye özellikle genetik yollarla geçiş yapar. Bu hastalığın en belirgin semptomu açık renk bir cilt tonuna sahip olunmasıdır. Kişi yaşlandıkça cilt tonu da yavaşça koyulaşmaya başlar. Albinizm hastaları güneşe maruz kaldıklarında yüzleri çillenir. Saç renkleri ise beyazdan kahverengiye kadar farklılık gösterir. Bireysel olarak yaşlandıkça saç rengi yavaş olacak şekilde kararabilir. Göz rengi ise yaşla birlikte değişime uğrar. Gözde görme bozukluğu meydana gelir. Işık yarı saydam olacak şekilde yansır. Işık gözlere pembe veya kırmızı olacak şekilde yansır. Albino hastaları için henüz kesin bir tedavi yöntemi yoktur.

İki Çeşit Albino Hastalığı Albino hastalığı iki çeşit olacak şekilde farklılaşır. Kısmi albino hastalığında melanin maddesi vücudun yarısından fazlasında aktif işlev görürken diğer yarısında daha yavaş olacak şekilde çalışır. Bu da vücudun bazı bölgelerinde beyaz lekelerin oluşmasında etkili olur. Ya da bir göz farklı bir renge sahipken diğer göz başka bir renge sahip olur. Diğer çeşidi ise tam albino hastalığıdır. Bu hastalıkta melanin maddesi hiçbir şekilde renk üretmez. Bunun sonucunda ise hasta olan kişinin tüm vücudu beyaz olur. Bu renk farklılığı da kişiyi diğerlerine oranla ayırt edici bir konuma getirir. Albino Hastalığı ve Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Albino insanlar için bazı durumlarda dikkat edilmesi önem taşır. Özellikle güneş ışınları bu insanları diğerlerine oranla iki kat daha fazla etkiler. Ciltleri ise daha hassas olur. Bu yüzden aşırı sıcaktan özellikle uzak durulmalı. Çok hassas oldukları için ciltleri kızarıklığa ve tahrişe uğrar. Ayrıca gözleri de daha hassas olur. Gözleri de güneş ışığından etkilendikleri için güneş gözlüğü takılması tedbir amaçlı önem taşır. Tedbir alınmadığı zaman güneşe maruz kalan gözler zamanla sulanır ve kızarıklığa uğrar.

Albino Hastalığı ve Tedavisi Albino hastaları için kesin bir tedaviden bahsedilmesi mümkün değildir. Genellikle ömür boyu bu hastalıkla yaşama ve gerekli tedbiri alma durumu ortaya çıkar. Çünkü bu tür hastalıklarda vücut git gide hassaslaşır. Özellikle aşırı sıcak ya da soğuklardan kaçınılması önem taşır. Albino Hastalığı Neden Olur? Albino hastalığı nedir ya da neden olur sorusu bu alanda çok fazla ön plana çıkar. ilk olarak bu hastalık genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkar. Tamamen anne ve babadan miras kalarak çocukta daha karnındayken ortaya çıkar. Bunun sonucunda kişide melanin adı verilen bir maddenin vücutta saç, kıl ve göz rengi üzerinde etkili olmasına neden olur. Dış ve çevresel etkilerin bu hastalıkta bir rolü yoktur. Hastalığın geni vücut için kromozomların çekinik dağılması sonucu ortaya çıkmaya başlar. Albino Hastalığı ve Muhabbet Kuşu Albino muhabbet kuşları diğer muhabbet kuşları gibi insanlarla iletişim etkileşimi çok iyi olan bir hayvan türüdür. Albino muhabbet kuşu dünya genelinin % 90 ında dişi kuşlarda ortaya çıkan bir türü barındırır. Bu tür kuşlarda renkten kaynaklı cinsiyet ayrımı yapma olanağı da zor olur. DNA testi ile cinsiyeti öğrenme yoluna gidilebilir. Bu tür kuşlar vücutlarında farklı bir dağılıma sahip olan renkler gereği değişik görünümleri ile ön plana çıkarlar. Özellikle renklerin farklı tonları da burada mevcuttur. İlgi çekici farklı renklere ve tonlara sahip olan muhabbet kuşları diğer türlerinden ayrı bir konuma sahip değildir.