Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Antalya Havalimanı'nın yapımı için çalışmalara başladıklarını belirterek, "2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz." dedi. Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni'nde, bu havalimanına yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Antalya Havalimanı'nın yolcu trafiğine bakıldığında son 16 yılda 3 kat artış gözlendiğini aktaran Oktay, "2003 yılında 10 milyon 371 bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 31 milyon 566 bine ulaşmıştır. 2018 yılı Antalya'ya gelen turist sayısı 12,4 milyondur. Antalya'ya kazandırdığımız Gazipaşa Havalimanı'ndan sonra şimdi Antalya'ya üçüncü bir havalimanı Batı Antalya Havalimanı'nın yapımı için çalışmalara başladık. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Antalya'nın maruz kaldığı afetlerin altyapı yatırımlarının önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Oktay, felaketlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Hortum ve deprem gibi afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını belirten Oktay, şunları kaydetti: "Zararları azaltmak için gereken önlemleri almak bizlerin elindedir. Gerek bu afette ortaya çıkan zararları telafi etmek, gerek bundan sonra olabilecek benzer zararların önüne geçmek için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi de bu yönde yapılan teknolojik altyapı çalışmalarına bir örnektir. Uyarı sistemi, 100 kilometre yarı çaplı bir kapsama alanındaki yağışlı hava kütlelerini ve rüzgar hareketlerini tespit ederek gerekli önlemleri almaya imkan tanımaktadır. Havacılık sektörünün faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyen ve uçuş emniyeti açısından risk oluşturan tehlikelerden birisi, uçakların iniş ve kalkışları esnasında karşılaştıkları ani rüzgar kırılımlarıdır. Yani özellikle kara ve deniz etkileşimi sebebiyle havalimanlarında alçak seviye rüzgar değişimleri yaşanabilmektedir. Antalya Havalimanı'nın ani rüzgar değişimlerine açık ve yoğun bir uçuş trafiğinin olması sebebiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bu uyarı sisteminin ilk olarak Antalya Havalimanı'nda yapılmasını kararlaştırmıştır. Sistemden elde edilen sonuçlara ve sistem performansına göre, ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarına da yaygınlaştırılması mümkün olacaktır. Dünyada da sayılı havalimanlarında bulunan sistemin uçuş emniyetine ve havacılık sektörümüze önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."