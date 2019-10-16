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"Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: - "(YPG/PKK'nın Cizre'de sivillere havanlı saldırısı) Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Bir tanesi hastanede yoğun bakımda, diğerlerinin sağlık durumu daha iyi. Bu tehlike, bu ihanet Allah'ın izniyle çok kısa sürede bertaraf edilecek"

ŞIRNAK (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, YPG/PKK'nın Cizre'de sivillere yönelik havanlı saldırısına ilişkin, "Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Bir tanesi hastanede yoğun bakımda, diğerlerinin sağlık durumu daha iyi. Bu tehlike, bu ihanet Allah'ın izniyle çok kısa sürede bertaraf edilecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Bir süre Vali Pehlivan ile görüşen Aktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, beraberindekilerle Şanlıurfa ile ilçeleri Akçakale ve Ceylanpınar'da, Mardin ile ilçeleri Kızıltepe ve Nusaybin'de, Şırnak ile ilçeleri Cizre ve Silopi'de bir dizi incelemelerde bulunduklarını belirtti.

PKK/PYD terör örgütünün uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde yaşayan insanlara zulüm yaptığını dile getiren Aktaş, "Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Operasyon çok büyük başarıyla ve hızla ilerliyor." diye konuştu.

Terör örgütünün buna karşılık özellikle sınır ilçelerindeki yerleşim yerlerine havan ve benzeri silahlarla saldırıda bulunduğunu anımsatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Bunun bir örneğini de bugün Cizre'nin Katran köyünde yaşadık. Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Bir tanesi hastanede yoğun bakımda, diğerlerinin sağlık durumu daha iyi. Bu tehlike, bu ihanet Allah'ın izniyle çok kısa sürede bertaraf edilecek. İnşallah ordumuz bu mücadeleyi, bu operasyonu en seri şekilde tamamlayarak, o bölgeyi, o toprakları gerçek sahiplerine teslim edecek ve bu ihanet, bu zulüm Allah'ın izni ile bitmiş olacak."

Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reşat Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu eşlik etti.

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