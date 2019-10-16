ŞIRNAK (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, YPG/PKK'nın Cizre'de sivillere yönelik havanlı saldırısına ilişkin, "Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Bir tanesi hastanede yoğun bakımda, diğerlerinin sağlık durumu daha iyi. Bu tehlike, bu ihanet Allah'ın izniyle çok kısa sürede bertaraf edilecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Bir süre Vali Pehlivan ile görüşen Aktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, beraberindekilerle Şanlıurfa ile ilçeleri Akçakale ve Ceylanpınar'da, Mardin ile ilçeleri Kızıltepe ve Nusaybin'de, Şırnak ile ilçeleri Cizre ve Silopi'de bir dizi incelemelerde bulunduklarını belirtti.

PKK/PYD terör örgütünün uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde yaşayan insanlara zulüm yaptığını dile getiren Aktaş, "Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Operasyon çok büyük başarıyla ve hızla ilerliyor." diye konuştu.