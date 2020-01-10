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  4. Alcatel 1S, üç akıllı kamerayla geliyor!

Alcatel 1S, üç akıllı kamerayla geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

TCL, yeni yılı Alcatel 1S (2020)'yi tanıtarak ve satışa sunarak karşılıyor.

Alcatel 1S, üç akıllı kamerayla geliyor!

Akıllı üç kamera

Alcatel 1S (2020), fotoğraf deneyimi için akıllı 13 +5 + 2 MP üç kamerayla geliyor. Makro lens ile yakından çekim yapabilen, bokeh efekti sunan geniş açılı kamerayla tüm görüntüyü yakalayan ve her ortama otomatik olarak ayak uyduran AI özellikleri bulunan telefon, aynı zamanda 22 farklı ortamı tespit ederek kamera ayarlarını otomatik belirleyebiliyor.

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Performans

Yeni akıllı telefon; sekiz çekirdekli işlemci, 32 GB + 3 GB hafıza ve 4000 mAh bataryayla geliyor. Cihazda bulunan özel Google Asistan tuşuyla tüm işlemler çok daha hızlı yapılıyor.

Görüntüleme deneyimi

Yeni model, 6.22 inç HD+ Geniş ekranla geliyor. Kullanıcılara yüzde 87,5 ekran/gövde oranı sunuluyor. 1S (2020) aynı zamanda 2.5D camla ve parlak bir arka tasarımla üretiliyor.

Alcatel 1S (2020), Akik Taşı Yeşili (Agate Green) ve Gri (Power Gray) seçenekleriyle piyasada yer alıyor.

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akıllı telefon Alcatel 1S Alcatel android CES 2020 TCL

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