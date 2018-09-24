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Alcatel 3 : Fiyatı ile fark yaratıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

Alcatel 3, ilk etapta ufak boyutları ve mücevher gibi parlayan tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. 5.5 inch değerde ekranı bulunan ürün, 8.5mm kalınlıkta ve 145 gram ağırlıkta. Bu da onu tek elle rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Alcatel 3 : Fiyatı ile fark yaratıyor

Alcatel 3’ün 5.5 inch değerde ekranı, IPS LCD teknolojisi üzerine inşa edilmiş. 1440×720 çözünürlük sunan ekran, yeterli parlaklık düzeyine de sahip ve farklı açılardan da bakıldığında iyi bir kalite sunabiliyor.

Baktığımızda, özellikle üst seviye telefonlarda parmak izi okuyucu sensör ve yüz tanıma sistemi gibi güvenlik önlemlerinin sıkça kullanıldığını görüyoruz. İşte bu iki sistem, Alcatel 3’te de var, tabii amiral gemisi modelleri kadar performanslı değiller, yine de iyi iş çıkardıklarını söyleyebiliriz.

Telefonda MediaTek’in 4 çekirdekli MT6739 işlemcisi var. Bunun yanında 2GB RAM ve 16GB dahili depolama unsurları mevcut. Ek olarak microSD desteği de bulunuyor. Bu özellikler itibarıyla ürünün mütevazi bir ürün olduğunu, giriş seviyesi kullanıcıları hedeflediğini söyleyebiliriz. Yine de Facebook ve Twitter gibi çok tercih edilen uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Bunun yanında pek çok oyunu da oynayabilirsiniz.

Alcatel 3’te Android 8 Oreo işletim sistemi ve Alcatel’in hazırladığı arayüz bulunuyor. Güncel bir işletim sisteminin tercih edilmesi hoş. Öte yandan bu arayüze alışmanız da uzun sürmeyecektir.
Genel olarak basit, akıcı bir kullanımı var.

Kamera tarafına gelecek olursak, ön tarafta 5, arka tarafta da 13MP değerde kameralar yer alıyor ve ikisi de özellikle iyi ışıklı ortamda ortalama bir performans sunuyor. Beklentileriniz yüksek olmamalı.

Pil tarafına baktığımızda ise, ürünün çıkarılamaz 3000mAh pile sahip olduğunu söylemeliyiz. Tek şarj ile bir gün boyunca kullanabiliyorsunuz. İsterseniz pil tasarruf modlarını aktifleştirerek daha verimli güç yönetimi de sağlayabilirsiniz.

Son sözlere gelecek olursak Alcatel 3, şık tasarımıyla uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasında fark yaratan bir model. Yeni nesil özellikleriyle birlikte kendi kategorisi içinde iyi bir performans sunuyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Alcatel 3 teknoloji

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