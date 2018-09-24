Alcatel 3 : Fiyatı ile fark yaratıyor

Alcatel 3’ün 5.5 inch değerde ekranı, IPS LCD teknolojisi üzerine inşa edilmiş. 1440×720 çözünürlük sunan ekran, yeterli parlaklık düzeyine de sahip ve farklı açılardan da bakıldığında iyi bir kalite sunabiliyor.

Baktığımızda, özellikle üst seviye telefonlarda parmak izi okuyucu sensör ve yüz tanıma sistemi gibi güvenlik önlemlerinin sıkça kullanıldığını görüyoruz. İşte bu iki sistem, Alcatel 3’te de var, tabii amiral gemisi modelleri kadar performanslı değiller, yine de iyi iş çıkardıklarını söyleyebiliriz.

Telefonda MediaTek’in 4 çekirdekli MT6739 işlemcisi var. Bunun yanında 2GB RAM ve 16GB dahili depolama unsurları mevcut. Ek olarak microSD desteği de bulunuyor. Bu özellikler itibarıyla ürünün mütevazi bir ürün olduğunu, giriş seviyesi kullanıcıları hedeflediğini söyleyebiliriz. Yine de Facebook ve Twitter gibi çok tercih edilen uygulamaları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Bunun yanında pek çok oyunu da oynayabilirsiniz.

Alcatel 3’te Android 8 Oreo işletim sistemi ve Alcatel’in hazırladığı arayüz bulunuyor. Güncel bir işletim sisteminin tercih edilmesi hoş. Öte yandan bu arayüze alışmanız da uzun sürmeyecektir.

Genel olarak basit, akıcı bir kullanımı var.