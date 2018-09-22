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Alcatel 5’e yakından bakıyoruz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Alcatel, kendi ürünleri arasında Premium özelliğe sahip Alcatel 5 adını verdiği yeni akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Alcatel 5 Serisi ile ilgili olarak ilk söyleyebileceğimiz şey, tasarım tarafında ciddi adımların atılmış olması.

Alcatel 5’e yakından bakıyoruz

Alcatel 5’in dual selfie kamerasıyla daha fazlasını yakalayın Alcatel 5’in oldukça şık, zarif bir tasarımı var. Oldukça ince çerçevelere sahip ve arka taraftan da kavislendirilmiş bir şekilde geliyor. Keskin köşelere sahip telefonun ağırlığı gayet yerinde ve kullanımıda bir o kadar kolay. Üst bölümde yer alan büyük çerçevenin altında telefonun ana özelliklerinden biri olan çift selfie kamerası konumlandırılmış. 13+5MP’den oluşan dual kamera sistemi, ek olarak flash ışığına da sahip. Böylece düşük ışık koşullarında da güzel çekimler yapabilirsiniz. 120 derecelik geniş açı sayesinde kalabalık selfie’ler de mümkün.
İster parmak izi okuyucu sensörü kullanın, ister yüz tanıma sistemini Alcatel 5’te Face Key teknolojisi, yani yüz tanıma sistemi de bulunuyor. 1 saniye içerisinde telefonun kilidini açmak için yüz tanıma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu tarz uygun fiyatlı bir telefonun üzerinde bu özelliğin bulunması şaşırtıcı. Yan taraftaki tuşlar metal gövde ile aynı renkte, plastikten yapılmış bu tuşların kullanımda size kolaylık sağladığını ve yumuşak dokunuşlar ile istediğiniz komutu aldığını da belirtmemde fayda var.

Telefonun arka bölümünde fırçalanmış metal kaplama görüyoruz. gümüş renkli tek bir kamera lensi var. Hemen altında ise parmak izi sensörü mevcut. Açıkçası Alcatel 5 amiral gemisi akıllı telefon trendlerinden ilham almış gibi duruyor. Bu telefonu başka akıllı telefonların içerisine koysanız 5 metreden hemen fark edebilirsiniz.

5.7 inch değerde ekran oldukça başarılı

Yaptığımız incelemede Alcatel 5 Serisindeki ekranın parlak ve net olduğunu gözlemledik. 5.7 inç ekran 1,440 x 720 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca bu ekranın en boy oranı da 18:9. 18: 9. Bu da bir şeyler izlemek, okumak ve oynamak için iyi bir ekrana sahip olduğunuz anlamına geliyor.

Ana kameranın çözünürlüğü 12 megapiksel. oldukça iyi çalıştığını söyleyebilirim. BU tarz bir telefon için ideal bir çözüm.

5 serisi performansını 3 GB bellek ve MediaTek 6750 işlemcisinden alıyor. Performans açısından fiyat kategorisinde iyi dereceler aldığını söylemek gerekli. Antutu sonucuna baktığımızda 40 bin civarında olduğunu görüyoruz. Ürünün depolama alanı 32 GB. Cihazın sahip olduğu MicroSD kart desteği ile bu değer 128 GB daha artırılabilir.

Son sözlere gelirken…

Ürünün bataryası 3000mAh değerinde. USB Type-C bağlantı noktasına sahip olan ürünün pil süresinin bir günü geçirecek seviye de olduğunu gözlemledik.
Genel olarak ürünü toparlamak gerekirse. Çift objektifli selfi kamerası büyük bir artı olarak karşımıza çıkıyor. 5.7 inç 18:9 ekran Gayet başarılı ve parlak görüntüler sunuyor. Yüz tanıma özelliğinin sunulması sevindirici. Ayrıca ürün fiyat açısından da makul değerlerde satışa sunulmuş durumda.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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