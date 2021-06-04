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  4. Alçıdaki kırık koluna rağmen hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Alçıdaki kırık koluna rağmen hırsızlık yapan zanlı yakalandı

04.06.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir kolu kırık olmasına karşın bir eve girerek cep telefonu çalan zanlı yakalandı.

Alçıdaki kırık koluna rağmen hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde oturan Kifayet A'ya ait eve giren hırsız, kendisinin cep telefonunu alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, ikinci kattaki bir evin penceresinden kaçan zanlının görüntüsü tespit edildi. Mehmet E. Ç. olduğu belirlenen zanlının, bir kolunun ise kırık ve alçıda olduğu görüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden bir taksiye binerek kaçan zanlı, kısa sürede yakalanırken, 500 lira karşılığında sattığı cep telefonu ise bulunarak Kifayet A'ya teslim edildi.

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Zanlının bir süre önce cezaevinden çıktığı ve çok sayıda sabıka kaydının olduğu öğrenildi. (AA)

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