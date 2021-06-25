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  4. Alçılı ayağıyla otomobil kullandı, çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü

Alçılı ayağıyla otomobil kullandı, çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü

25.06.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sol bacağı alçılı Burak Toplar, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper’e (68) çarptı. Ağır yaralanan Hanife Alper, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, sürücü Toplar gözyaşlarına hakim olamadı.

Alçılı ayağıyla otomobil kullandı, çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu Vergi Dairesi Başkanlığı mevkisinde meydana geldi. Sol bacağı dizinden aşağısı alçılı olan Burak Toplar yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alper'in ilk müdahalesi, sağlık ekiplerince yapıldı. Hanife Alper, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Alper, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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OTOMOBİL OTOMATİK VİTESLİ

Kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Burak Toplar, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Toplar’ın kısa süre önce alçılı bacağından ameliyat olduğu ve kullandığı otomatik vitesli otomobille hastaneye kontrole gittiği öğrenildi.

DHA

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trafik kazası Eskişehir
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