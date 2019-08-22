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Alçıpan çökünce yere düşen usta, cama tıklayıp yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, üzerinde yürüdüğü alçıpanın çökmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşen usta yaralandı.

Alçıpan çökünce yere düşen usta, cama tıklayıp yardım istedi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, üzerinde yürüdüğü alçıpanın çökmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşen usta yaralandı. Cama kadar sürünen şahıs, vatandaşlardan yardım istedi.
Olay, Yalova Caddesi üzerinde tadilat halindeki bir iş yerinde meydana geldi. İsmail İsmail Gürsoy (45), iş yerinin asma katında çalıştığı esnada alçıpan zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 2 metreden yere düştü. Yaralanan işçi kapalı olan dükkanda sesini duyuramayınca, sürünerek cam kenarına kadar gelip, cama vurarak dışarıdaki vatandaşlardan yardım istedi. İsmail Gürsoy’u fark eden vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gürsoy’u ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Alçıpan çökünce yere düşen usta, cama tıklayıp yardım istedi

Alçıpan çökünce yere düşen usta, cama tıklayıp yardım istedi

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