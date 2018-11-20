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Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 24 yaşındaki Çiçek Kıvran eşi Barış Kıvran'ın kendisini aldattığını iddia etti. Çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Çiçek Kıvran pompalı tüfekle kocasını vurdu. Ağır yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek ve Barış Kıvran çifti, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çiçek Kıvran, evde bulunan pompalı tüfekle eşi Barış Kıvran’a ateş etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Barış Kıvran’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Çiçek Kıvran’ın emniyetteki ifadesinde eşini kendisini darbettiği ve aldattığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltındaki Çiçek Kıvran'ın soruşturması sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet ihanet aldatma Tekirdağ

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