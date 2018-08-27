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Aldatılan kadın genç kızı perişan etti

İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

Aldatılan kadın genç kızı perişan etti

Aldatılan kadın eşinin sevgilisiyle karşılaşınca çılgına döndü. Çin'de gerçekleşen olayda çevredekilerin sakinleştiremediği kadın, genç kızın dersini verdi.

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