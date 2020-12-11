Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Antalya’da silahlı genç karısı ve karısının ilişkisi olduğunu iddia ettiği teyzesinin oğlunu silahla vurarak yaraladı. Şahin İnce’yi elinde tabancayla görünce kaçmaya başlayan teyze oğlu, Mehmet K., bir otomobilin üzerine atlayıp durdurarak kaçmaya çalışırken ayağından vuruldu. Üzerine atladığı otomobille, yaklaşık 2 kilometre ileride uygulama noktasına gelen Mehmet K., jandarmaya teyzesinin oğlunun kendisini vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Şahin İnce’yi elinde silahla yaraladığı eşinin başında bulurken, silahı yere atan İnce jandarma ekiplerine teslim oldu.

Buluşacaklarını öğrendi

Olay Hacıobası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya Avsallar mahallesinde ikamet etmekte olan Şahin İnce (45) eşi Ö.İ.’ nin (39) kendisini teyzesinin oğlu Mehmet K. ile aldattığından şüphelendi. Eşini ve teyze oğlunu takibe alan Şahin İnce, Hacıobası Mahallesinde buluşacaklarını öğrendi. Eşinin kendisine ait otomobille Avsallar’dan ayrılmasının ardından araç kiralayan Şahin İnce eşini takip ederek Manavgat-Akseki Karayolu Hacıobası Mahallesi Dereağzı mevki’ine geldi. Eşinin yol kenarında bir park alanında beklemesi üzerine eşinin yanına giden İnce, eşinin Mehmet K.’yı telefonla arayıp uyarmasını da engelledi. Yaklaşık 4 saat sonra Mehmet K.’nın bir kamyonetle gelmesinin ardından eşini Mehmet K.’nın yanına gönderen Şahin İnce, eşiyle Mehmet K.’nın buluşmasının ardından ortaya çıkarken, yaşanan tartışmanın ardından belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.