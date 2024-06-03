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  4. Aldatıldığını düşündü evi bastı! Karısının yanında yakaladığı adam 3. kattan aşağı atladı

Aldatıldığını düşündü evi bastı! Karısının yanında yakaladığı adam 3. kattan aşağı atladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.06.2024 12:45
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Bolu'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Aldatıldığını düşünen bir koca evini bastı ve karısını başka bir adamla yakalandı. Öfkeden deliye dönen kocayı gören adam 3. kata aldırış etmeden kendisni balkondan aşağı bıraktı. Ekipler kocayı zor sakinleştirirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Aldatıldığını düşündü evi bastı! Karısının yanında yakaladığı adam 3. kattan aşağı atladı

Bolu'da yabancı uyruklu H.M., karısının kendisini aldattığını düşünerek evi bastı. Eve girdiğinde karısının yanında başka bir adam gören H.M. çılgına döndü, evde bulunan şahıs ise panikle 3. kattan atladı. 1. kattaki dairenin balkonuna düşen adam yaralandı.

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ALDALTIĞINI DÜŞÜNDÜ EVE GİTTİ

Olay, Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti.

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KARISININ YANINDAKİ ADAM BALKONDAN ATLADI

Eve kadının kardeşiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü. Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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ÖFKELİ KOCA ÇILGINA DÖNDÜ

Öfkeli koca polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. A.H., I.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Aldatma
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