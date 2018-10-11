Aldatıldığını Google Harita'dan böyle öğrendi

Peru'nun başkenti Lima'da çekilen fotoğrafta bir kişi köprüye giden kestirme yolu haritada ararken eşinin kendisini aldattığı anlara tanık oldu.

Google'dan kestirme yol ararken öyle bir görüntüyle karşılaştı ki...

1 / 16 Peru'nun başkenti Lima'da bir kişi, köprüye ulaşabilmek için en iyi yolu Googla Haritalar'da aramaya koyuldu. Doğru yolu bulmak için Lima sokaklarını Google Haritalar'da gezinen adam birdenbire bir kadın ve erkeğin samimi şekilde görüntüleri ile karşılaştı.

2 / 16 Bankta oturan kadını ve dizlerine uzanan erkeği gören adam kadının eşine benzediğini fark etti.

3 / 16 Google Haritalar aracıyla 2013 yılında çekildiği tespit edilen fotoğrafı gören adam, fotoğraftaki kadının kıyafetlerini ve yüzünü dikkatlice inceledi ve kadının eşi olduğunu anladı. Böylece eşinin geçmişte kendisini aldattığını öğrenmiş oldu.

4 / 16 Kimliği açıklanmayan çiftin Google Haritalar'daki fotoğraf sebebiyle boşandığı bildirildi. Aldatan eşin Google Haritalar'a yakalanan fotoğrafları ve hikayesi Facebook'ta paylaşım rekorları kırdı.

5 / 16 Google Haritalar için sokak görüntüsü çeken araçların kameralarına zaman zaman ilginç görüntüler yansıyor.

6 / 16 İşte Google Haritalar araçlarının kameralarına yansıyan görüntülerden bazıları...

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